Международный день Навруз: все о празднике, традиции и обряды

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Алиса Старжевская
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Национальный праздник тюркских народов ежегодно отмечается 21 марта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bryan Smith, imagebroker/Alfred Schauhuber, Hassouni Al-Asadi, Gary K Smith/FLPA

Международный день Навруз в народе называют «персидский Новый год». Этот национальный праздник тюрков отмечают жители со всего света: на Балканах, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе, в бассейне Черного моря и в других регионах.

Навруз не имеет отношения к религии и больше связан с народной традицией. Так, издревле считалось, что именно 21 марта, в день весеннего равноденствия, наступает Новый год по солнечному летоисчислению. Историки уверяют: Навруз был придуман более чем три тысячи лет назад, а его родиной принято считать город Хорасан — историческую область в Центральной Азии.

Предки верили, что отмечать этот праздник жизненно необходимо. Поскольку это означает, что человек живет в гармонии с собой, природой и окружающими людьми. Кроме того, Навруз способствует продвижению солидарности и ценности мира, примирению и добрососедству, что в итоге укрепляет дружбу между народами и помогает сохранить культурное разнообразие.

Традиции и обряды

От региона к региону традиции и обряды разнятся. Однако есть общие правила, которые соблюдают в Международный день Навруз.

Во-первых, перед празднованием люди всегда зажигают символический огонь и стараются расположиться как можно ближе к воде, поскольку традиционные пляски заканчиваются прыжками через костры и ручейки. Кроме того, накануне веселья необходимо запастись водой. Поговаривали, это привлечет обилие и счастье в дом.

Во-вторых, с утра необходимо помянуть всех усопших родственников и навестить их на кладбище.

В-третьих, в этот день принято ходить друг к другу в гости, и дарить подарки. При этом, для маленьких детей следует подготовить отдельные сюрпризы, в которых обязательно будут украшенные яйца. Накрыть праздничный стол у себя дома — к достатку. При том, обязательно поставить на него блюда из пшеницы, яиц и фруктовую корзинку.

В-четвертых, в отдельных областях считается, что необходимо поставить на стол семь разных блюд, названия которых начинаются с буквы «с». Поговаривают, это — к успеху и богатству.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу — 21 марта.

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