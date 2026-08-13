Путин: в россиянах заложен генетический код победителей

В россиянах заложен генетический код победителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в рамках визита на курильский остров Итуруп.

Глава региона отметил, что люди даже в самых отдаленных уголках нашей страны говорят известную фразу: «Все для победы». На что российский лидер ответил, что подобные стремления буквально заложены в наших согражданах.

«Такие у нас люди. Генетический код победителя», — подчеркнул Путин.

Это был первый визит президента на Курилы. В 2024 году во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока он говорил о том, что ему еще не довелось побывать на этих островах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два безымянные Курильские острова назвали в честь героев Советского Союза: разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко. На данных территориях уже были установлены памятные таблички с именами этих выдающихся людей. А сами острова на мировых картах будут указываться под новыми наименованиями.

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