Ольга Серябкина прогулялась по городу в бикини и шортах в сеточку
Бывшая солистка группы SEREBRO показала на своей странице в Instagram архивное видео.
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Фото, видео: Instagram @seryabkina
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала в Instagram архивное видео. На кадрах звезда запечатлена в крайне эротичном наряде. Она гуляет по городу в откровенном черном бикини и в босоножках на шпильке.
Серябкина соблазнительно двигается перед камерой, а в определенный момент даже начинает сексуально танцевать.
Подписчики не могли оторвать глаз от бесподобной фигуры знаменитости и ее «аппетитных» форм. Некоторые признались в комментариях, что мечтали бы встретить такую «горячую штучку» посреди мегаполиса.
«У тебя офигительная попа!»
«Горячая женщина!»
«Побольше бы таких видео!»
«Я схожу с ума!» — признались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не узнали Серябкину на новом фото
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