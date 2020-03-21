Ольга Серябкина прогулялась по городу в бикини и шортах в сеточку

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала в Instagram архивное видео. На кадрах звезда запечатлена в крайне эротичном наряде. Она гуляет по городу в откровенном черном бикини и в босоножках на шпильке.

Серябкина соблазнительно двигается перед камерой, а в определенный момент даже начинает сексуально танцевать.

Instagram @seryabkina

Подписчики не могли оторвать глаз от бесподобной фигуры знаменитости и ее «аппетитных» форм. Некоторые признались в комментариях, что мечтали бы встретить такую «горячую штучку» посреди мегаполиса.

«У тебя офигительная попа!»

«Горячая женщина!»

«Побольше бы таких видео!»

«Я схожу с ума!» — признались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не узнали Серябкину на новом фото