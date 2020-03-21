Скандально известный Прохор Шаляпин вновь шокировал общественность. На сей раз певец выложил в Instagram селфи, на котором запечатлел себя в новом образе: с отросшей бородой и модельной стрижкой.

«Как вам такой бородатый мужик?» — нарочито поинтересовался певец.

Поклонники Шаляпина буквально разделились на два лагеря, обсуждая его новый имидж. Одни требовали немедленно сбрить растительность, настаивая, что певцу не нужно прятать идеальный овал лица. Другие же пришли в восторг и отметили: теперь их любимый Прохор стал настоящий мужчиной!

Instagram @shalyapin_official

«Коронавирус этого не выдержит! Прохор — огонь!»

«Молодой Киркоров!»

«Выглядишь старше, но зато стал мужественнее!» — писали фанаты в комментариях.

Кроме того, особо увлеченные жизнью певца фолловеры отметили: он сильно изменился с тех пор, как начал новый роман. Некоторые предположили, что именно новая возлюбленная, которая по традиции значительно старше Шаляпина, наконец заставила его ухаживать за собой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что новая любовница Прохора Шаляпина оформила на его имя четыре квартиры в Москве.