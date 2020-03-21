«Молодой Киркоров!» — небритый Прохор Шаляпин удивил фанатов

|
Алиса Старжевская
36

Поклонники уверены: артист согласился на смену имиджа только ради новой подруги.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Скандально известный Прохор Шаляпин вновь шокировал общественность. На сей раз певец выложил в Instagram селфи, на котором запечатлел себя в новом образе: с отросшей бородой и модельной стрижкой.

«Как вам такой бородатый мужик?» — нарочито поинтересовался певец.

Поклонники Шаляпина буквально разделились на два лагеря, обсуждая его новый имидж. Одни требовали немедленно сбрить растительность, настаивая, что певцу не нужно прятать идеальный овал лица. Другие же пришли в восторг и отметили: теперь их любимый Прохор стал настоящий мужчиной!

Instagram @shalyapin_official

«Коронавирус этого не выдержит! Прохор — огонь!»

«Молодой Киркоров!»

«Выглядишь старше, но зато стал мужественнее!» — писали фанаты в комментариях.

Кроме того, особо увлеченные жизнью певца фолловеры отметили: он сильно изменился с тех пор, как начал новый роман. Некоторые предположили, что именно новая возлюбленная, которая по традиции значительно старше Шаляпина, наконец заставила его ухаживать за собой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что новая любовница Прохора Шаляпина оформила на его имя четыре квартиры в Москве.

Читайте также

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Последние новости

19:56
Актрису Нину Русланову экстренно госпитализировали
19:51
«Молодой Киркоров!» — небритый Прохор Шаляпин удивил фанатов
19:35
Стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета в НАО
19:28
Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии врача с COVID-19, скрывшую поездку в Испанию
19:12
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 21 марта
19:12
Вертолет разбился в Ненецком АО, погиб пилот

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок