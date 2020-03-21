Стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета в НАО

Стала известна личность погибшего во время крушения вертолета в Ненецком автономном округе. Пилотом и владельцем воздушного судна оказался Владимир В. — бизнесмен. Он погиб во время авиакатастрофы, его пассажирка выжила. С травмами ее отправили в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе. Воздушное судно вылетело из Нарьян-Мара и направлялось на метеостанцию «Северное ОГМС» Росгидрометцентра на мысе Константиновском.

Что стало причиной крушения воздушного судна неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет разбился в Ненецком АО, погиб пилот.