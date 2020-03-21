«Мой мальчик»: Максим Леонидов в день рождения сына выложил трогательное фото

|
Василий Заика
142

Наследнику музыканта — Леониду Леонидову 21 марта исполнилось 12 лет.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @themaxleonidov

Один из основателей и участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов на своей странице в Instagram выложил трогательное совместное фото с сыном Леонидом. Наследнику музыканта 21 марта исполнилось 12 лет.

На снимке мальчик смотрит в объектив камеры, прижавшись к своему знаменитому отцу.

«Сегодня ему 12. Мой мальчик…», — написал под фотографией Максим Леонидов.

@themaxleonidov

Многочисленные подписчики музыканта в комментариях присоединились к поздравлениям и оставили Леониду Леонидову теплые пожелания.

«Леониду Максимовичу здоровья и успехов во всем!»

«С днем рождения, поздравления папе и его мальчику!»

«Огромного счастья малышу!»

«Успехов талантливому сыну талантливых родителей!»

«Очень милое фото. И люди на фото милые, и красивые», — пишут поклонники Максима Леонидова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью с Максимом Леонидовым — о рецепте хита, детской студии и эмиграции в Израиль.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Последние новости

0:36
«Как девчонка»: Ольга Кабо в образе Анны Ахматовой восхитила поклонников
0:18
Распространившая в Ставрополье COVID-19 врач-инфекционист признала вину
23:58
Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса
23:50
«Мой мальчик»: Максим Леонидов в день рождения сына выложил трогательное фото
23:33
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в восемь стран
23:28
Иосиф Пригожин уверен, что Little Big напишет новый хит для «Евровидения»

Сейчас читают

«Когда забыли надеть штаны»: Ревва своеобразно поздравил публику с Днем поэзии
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок