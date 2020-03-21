«Мой мальчик»: Максим Леонидов в день рождения сына выложил трогательное фото

Один из основателей и участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов на своей странице в Instagram выложил трогательное совместное фото с сыном Леонидом. Наследнику музыканта 21 марта исполнилось 12 лет.

На снимке мальчик смотрит в объектив камеры, прижавшись к своему знаменитому отцу.

«Сегодня ему 12. Мой мальчик…», — написал под фотографией Максим Леонидов.

@themaxleonidov

Многочисленные подписчики музыканта в комментариях присоединились к поздравлениям и оставили Леониду Леонидову теплые пожелания.

«Леониду Максимовичу здоровья и успехов во всем!»

«С днем рождения, поздравления папе и его мальчику!»

«Огромного счастья малышу!»

«Успехов талантливому сыну талантливых родителей!»

«Очень милое фото. И люди на фото милые, и красивые», — пишут поклонники Максима Леонидова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью с Максимом Леонидовым — о рецепте хита, детской студии и эмиграции в Израиль.