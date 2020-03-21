Иосиф Пригожин уверен, что Little Big напишет новый хит для «Евровидения»

Российская группа Little Big, оставшаяся в этом году без «Евровидения» из-за эпидемии коронавируса, сможет написать новый хит к следующему конкурсу, уверен продюсер Иосиф Пригожин. Он считает правильным условие организаторов мероприятия, что участники должны будут представить новую песню на «Евровидение-2021».

«Через год эта песня уже устареет, так что логично. Ничего страшного, напишут новую», — сказал Пригожин РИА Новости.

Ранее продюсер заявил 5-tv.ru, что у российских музыкантов с песней Uno были все шансы на победу и, несмотря на отмену конкурса, он все равно считает их чемпионами в этом году. За неделю с момента опубликования клипа на официальном YouTube-канале «Евровидения», его посмотрели более 40 миллионов раз.