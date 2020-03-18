«Это было бы Коронавидение» — Иосиф Пригожин об отмене «Евровидения-2020»

|
Светлана Александрова
Эксклюзив 79

Продюсер оценил шансы российской группы Little Big попасть на европейский песенный конкурс в 2021 году.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Тема:
Little Big Эпидемия коронавируса

Иосиф Пригожин назвал логичным и правильным решение отменить в этом году песенный конкурс «Евровидение» из-за угрозы распространения коронавируса. Продюсер пошутил, что если бы в условиях, когда отменяются экономические форумы и футбольные чемпионаты, остался всего один конкурс, его можно было бы назвать «Коронавидением».

При этом, по мнению Пригожина, у российской группы Little Big есть все шансы попасть на «Евровидение» в будущем.

«На сегодняшний день Little Big очень — достойный коллектив, имеет шанс поехать и в следующем году. Я считаю, что они и так были чемпионами в этом году, и они принесли бы победу для России, но для меня они остаются победителями, поэтому не вижу никакой проблемы», — сказал продюсер.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса песенный конкурс «Евровидение-2020» отменен впервые в своей истории. В этом году он должен был проходить в Роттердаме.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.21
3.32 84.89
2.58
Всю жизнь в девках? Женщинам каких знаков зодиака не везет в любви

Новости Lentainform

Загрузка...