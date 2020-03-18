«Это было бы Коронавидение» — Иосиф Пригожин об отмене «Евровидения-2020»
Продюсер оценил шансы российской группы Little Big попасть на европейский песенный конкурс в 2021 году.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar
Иосиф Пригожин назвал логичным и правильным решение отменить в этом году песенный конкурс «Евровидение» из-за угрозы распространения коронавируса. Продюсер пошутил, что если бы в условиях, когда отменяются экономические форумы и футбольные чемпионаты, остался всего один конкурс, его можно было бы назвать «Коронавидением».
При этом, по мнению Пригожина, у российской группы Little Big есть все шансы попасть на «Евровидение» в будущем.
«На сегодняшний день Little Big очень — достойный коллектив, имеет шанс поехать и в следующем году. Я считаю, что они и так были чемпионами в этом году, и они принесли бы победу для России, но для меня они остаются победителями, поэтому не вижу никакой проблемы», — сказал продюсер.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса песенный конкурс «Евровидение-2020» отменен впервые в своей истории. В этом году он должен был проходить в Роттердаме.
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