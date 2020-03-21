«Аэрофлот» приостанавливает полеты в восемь стран
В число государств, куда временно перестанет доставлять пассажиров компания-перевозчик вошел Азербайджан.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в восемь стран. В число государств, куда временно перестанет доставлять пассажиров компания-перевозчик вошел Азербайджан.
Кроме того, крупнейший российский авиационный холдинг отменяет перелеты в Индию, Финляндию, Швецию, Хорватию, Болгарию, Грецию и Португалию.
20 марта Росавиация представила план эвакуации российских туристов, застрявших в Европе, после того как ЕС объявил о закрытии границ. Компания «Аэрофлот» вместе с еще двумя перевозчиками должна в течение трех дней совершить перелеты в несколько европейских стран. В их число входит и Португалия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Ростуризма на 20 марта, за рубежом в разгар коронавируса остаются 100 тысяч россиян.
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