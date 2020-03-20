В Росавиации рассказали о плане эвакуации россиян из Европы
В список стран, откуда необходимо доставить российских граждан вошли 30 государств.
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Фото, видео: Globallookpress.com, ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
В Росавиации представили план эвакуации граждан РФ из европейских стран. Заседание Рабочей группы, занимающейся координацией действий по возвращению россиян на родину из государств, где были введены ограничения из-за коронавируса.
МИД РФ представил на обсуждение список из 30 стран Европы, откуда срочно необходимо вывезти граждан России.
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