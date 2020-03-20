В Росавиации рассказали о плане эвакуации россиян из Европы

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Марина Неруцких
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В список стран, откуда необходимо доставить российских граждан вошли 30 государств.

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Фото, видео: Globallookpress.com, ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Росавиации представили план эвакуации граждан РФ из европейских стран. Заседание Рабочей группы, занимающейся координацией действий по возвращению россиян на родину из государств, где были введены ограничения из-за коронавируса.

МИД РФ представил на обсуждение список из 30 стран Европы, откуда срочно необходимо вывезти граждан России.

«Определены семь стран, где сложилась самая сложная ситуация: Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта, Португалия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В течение ближайших трех дней Росавиация намеревается доставить россиян из Испании, Португалии и Черногории. Туда будет направлено по три борта различных авиакомпаний.

Кроме того запланировано два рейса из Кишинева, их выполнит «Аэрофлот».

По последним данным Ростуризма, за рубежом в разгар коронавируса остаются 100 тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти полторы тысячи россиян обратились в консульство за помощью с выездом из Египта.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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