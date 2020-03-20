В Росавиации рассказали о плане эвакуации россиян из Европы

В течение ближайших трех дней Росавиация намеревается доставить россиян из Испании, Португалии и Черногории. Туда будет направлено по три борта различных авиакомпаний.

Кроме того запланировано два рейса из Кишинева, их выполнит «Аэрофлот».

По последним данным Ростуризма, за рубежом в разгар коронавируса остаются 100 тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти полторы тысячи россиян обратились в консульство за помощью с выездом из Египта.