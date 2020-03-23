ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Отдельные представители сильного пола способны влюблять в себя женщин благодаря особому набору качеств. Об этом рассказал победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа. Его слова приводит журнал «СтарХит». Иранский ясновидящий и астролог назвал пять самых привлекательных мужчин по знаку зодиака.

Овен

Этот мужчина умеет идти напролом и добиваться желаемого. Напористость, уверенность в себе, лидерские черты и представительность часто делают Овна душой компании и центром внимая, в том числе среди дам.

Стрелец

Представитель этого знака подкупает умением успокоить и окружить избранницу чувством защищенности. Про такого мужчину говорят, что за ним как за каменной стеной. И, пожалуй, нет женщины, которая бы не оценила этого качества.

Рак

Рожденный под знаком Рака мужчина обладает тонким душевным устройством, вызывает доверие и располагает к себе. В беседе с ним представительница прекрасного пола чувствует себя легко и свободно.

Дева

Коммуникативные навыки развиты и у Девы. Чувство юмора — его оружие, с помощью которого он может обратить в шутку любую неловкость. Кроме того, этот мужчина надежен, верен, умеет любить, и женщины это чувствуют.

Лев

Этот искрометный и улыбчивый мужчина способен обратить на себя внимание с первых секунд встречи. Любит удивлять своей эрудицией и образованностью. Накопленный им багаж знаний он в нужный момент пускает в ход, и на женщин это срабатывает.

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