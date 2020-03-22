ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер

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Алиса Старжевская
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Астрологи предупреждают: с такими женщинами нужно постоянно быть начеку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez, imagebroker/STELLA, Tommy Seiter, Franz Waldhäusl, Creativ Studio Heinemann

«Сила женщины в ее слабости», — гласит русская поговорка. Однако не все представительницы прекрасного пола с этим согласны. Более того, среди них встречаются и те, кто ежедневно самоотверженно сражается с проблемами и принимает важные решения не хуже мужчин.

Эти лидерские качества присущи только нескольким женским знакам зодиака, утверждает »Попкорнnews.ru».

Так, если перед вами женщина-Овен, будьте уверены, что ошибок вам не простят. Целеустремленная и жесткая она постоянно контролирует ситуацию и держит руку на пульсе. Овен очень любит отдавать приказы и знает, как отстоять свою позицию в конфликте. Бескомпромиссная и невероятно амбициозная эта женщина не способна прислушиваться к окружающим, из-за чего часто страдает от одиночества.

Женщина-Дева — хладнокровна, невозмутима и невероятно организованна. Она героически преодолевает все жизненные препятствия, при этом не проронив и слезинки. Эта дама обязательно сделает головокружительную карьеру. Однако о большой семье и идеальном муже может только мечтать. Во всяком случае, пока не научиться слушать и слышать людей.

С первого взгляда женщина-Водолей может показаться нежной и ранимой. На самом деле ее силе духа позавидует любой мужчина. Она никогда не впадает в истерику, а любую проблему решает с холодной головой. С представителями сильного пола всегда общается на равных и говорит, что думает. К этой даме всегда можно обратиться за ценным советом и получить конструктивную информацию в ответ.

Женщина-Козерог — отличный пример того, как хрупкая и нежная леди одновременно способна урегулировать любой конфликт, проконтролировать работу всего отдела и уделить внимание домашним. Она с удовольствием берет на себя ответственность за окружающих и не будет стонать, если что-то пойдет не так. Сильная и волевая женщина-Козерог почти никогда не теряет самообладание, а ее выдержке поражаются даже мужчины.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество.



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ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер

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