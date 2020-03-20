«Грудь-то сделала по ходу»: Поклонников озадачило новое фото Ольги Бузовой
Поющая телеведущая продемонстрировала пользователям идеальную фигуру в черном бикини.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует у бассейна в черном бикини, демонстрируя идеальную фигуру. Снимок 34-летней знаменитости буквально-таки озадачил ее поклонников.
Наиболее внимательные подписчики поющей телеведущей обратили внимание, что ее грудь заметно увеличилась в размерах.
«Грудь-то сделала по ходу»
«Я уже начинаю думать, что раз у нее выросли, то у кого нет, тоже появятся»
«Растут со скоростью света!»
«Обалдеть!»
«Вы, Олечка, прекрасны», — пишут поклонники Ольги Бузовой в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Манукян признался в любви к Бузовой в новом треке. На своей странице в Instаgrаm рэпер обратился к возлюбленной с просьбой послушать его новую песню.
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