«Грудь-то сделала по ходу»: Поклонников озадачило новое фото Ольги Бузовой

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Василий Заика
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Поющая телеведущая продемонстрировала пользователям идеальную фигуру в черном бикини.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует у бассейна в черном бикини, демонстрируя идеальную фигуру. Снимок 34-летней знаменитости буквально-таки озадачил ее поклонников.

Наиболее внимательные подписчики поющей телеведущей обратили внимание, что ее грудь заметно увеличилась в размерах.

Instagram @buzova86

«Грудь-то сделала по ходу»

«Я уже начинаю думать, что раз у нее выросли, то у кого нет, тоже появятся»

«Растут со скоростью света!»

«Обалдеть!»

«Вы, Олечка, прекрасны», — пишут поклонники Ольги Бузовой в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Манукян признался в любви к Бузовой в новом треке. На своей странице в Instаgrаm рэпер обратился к возлюбленной с просьбой послушать его новую песню.

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