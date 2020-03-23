Распространителям фейков о коронавирусе пригрозили штрафом до трех миллионов рублей
Следственный комитет РФ начал проверку из-за появления недостоверных данных о числе заболевших COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС/Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
Следственный комитет РФ начал процессуальную проверку из-за появления недостоверных сведений о числе людей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Распространителям фейков грозит штраф в размере до трех миллионов рублей.
«Начата процессуальная проверка по части первой статьи 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и части четвертой статьи 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.
Как отмечает URA.RU, обвиняемым по первое статье грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Вторая статья предусматривает более жесткое наказание: штраф в размере до трех миллионов рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.
Как сообщал 5-tv.ru, в России, по последним данным, заражены коронавирусом нового типа 438 человек. 16 из них — граждане других стран.
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