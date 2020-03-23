Россия оперативно принимает все меры по сдерживанию коронавируса

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Об этом на заседании правительства РФ заявил Михаил Мишустин. Также глава кабмина провел координационный совет по коронавирусу.

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Фото, видео: ТАСС/Астахов Дмитрий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия контролирует ситуацию и оперативно принимает все меры по сдерживанию коронавируса. Все ограничения и изоляция, на которые вынуждены идти люди и учреждения позволяют выиграть время, чтобы врачи могли лучше подготовиться к более серьезным вызовам. Об этом сегодня говорил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Я поручил Росздравнадзору совместно с регионами, начиная с завтрашнего дня, с 24 марта, представлять в правительство актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией. А также до 27 марта представить мне данные, сколько по всей стране, в разрезе регионов, в каждой конкретной медицинской организации развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов смогут принять больных и оказать им помощь, какое оборудование там установлено, и сводная информация… с обновлением раз в три дня», — сказал премьер-министр РФ.

Правительство поддержит отечественных производителей фармацевтической и медицинской промышленности. На госзакупку оборудования и лекарств направлено более 23 миллиардов рублей.

Сегодня же глава правительства провел координационный совет по коронавирусу. Глава Минздрава доложил о готовности медучреждений. Заявил, что в России имеется достаточное количество всех необходимых лекарственных препаратов. Ведомством также разработаны методические рекомендации для врачей, чтобы каждый из них знал, как действовать, какие меры принимать для профилактики и диагностики. Глава Роспотребнадзора доложила об усиленном контроле на границах. Прибывших из-за рубежа граждан обязательно изолируют. Сейчас таких свыше 60 тысяч человек. Глава ведомства Анна Попова попросила правительство ужесточить ответственность за нарушение карантина.

По последним данным, заболевших в России — 438 человек, в том числе 16 граждан других стран.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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