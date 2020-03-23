Рудковская раскритиковала идею провести «Евровидение» онлайн

|
Игорь Рязов
14

Звездный продюсер считает, что отсутствие зрителей превратит международный конкурс «в какой-то концерт».

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала идею провести международный конкурс «Евровидение» онлайн. Мнением она поделилась в беседе с телеканалом «360».

«Я считаю, что это ошибка. Должна быть атмосфера конкурса, должен проходить только со зрителями. Это нарушает весь формат конкурса, нарушает атмосферу, нарушает сам праздник. Если будет проводиться онлайн, то это будет не Евровидение, а какой-то концерт. Мне кажется, что это неправильно», — заявила Рудковская.

Идея о проведении «Евровидения» онлайн исходит от Европейского вещательного союза. Там считают, что такой формат проведения конкурса позволит популярным певцам «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена». Как именно артисты должны выступать, пока не решено. Предложение все еще обсуждается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская осталась недовольная песней Uno петербургской группы Little Big, с которой коллектив собирался ехать на «Евровидение». По словам продюсера композиции «не хватало хитовости».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех

Последние новости

20:57
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
20:50
«Под охраной»: Зуева впервые показала фото дочери Козловского
20:43
Мантуров анонсировал увеличение производства медицинских масок до 5 млн в сутки
20:36
Елена Степаненко и Ольга Бузова станут ведущими нового шоу
20:28
Рудковская раскритиковала идею провести «Евровидение» онлайн
20:20
В России готов к регистрации новый экспресс-тест на коронавирус

Сейчас читают

«Двойня или тройня?» — Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок