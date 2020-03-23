Рудковская раскритиковала идею провести «Евровидение» онлайн

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала идею провести международный конкурс «Евровидение» онлайн. Мнением она поделилась в беседе с телеканалом «360».

«Я считаю, что это ошибка. Должна быть атмосфера конкурса, должен проходить только со зрителями. Это нарушает весь формат конкурса, нарушает атмосферу, нарушает сам праздник. Если будет проводиться онлайн, то это будет не Евровидение, а какой-то концерт. Мне кажется, что это неправильно», — заявила Рудковская.

Идея о проведении «Евровидения» онлайн исходит от Европейского вещательного союза. Там считают, что такой формат проведения конкурса позволит популярным певцам «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена». Как именно артисты должны выступать, пока не решено. Предложение все еще обсуждается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская осталась недовольная песней Uno петербургской группы Little Big, с которой коллектив собирался ехать на «Евровидение». По словам продюсера композиции «не хватало хитовости».