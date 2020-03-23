Видео: лихач проехался по встречке на ЗСД на большой скорости

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Игорь Рязов
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Сотрудники ГИБДД приступили к проверке по факту появления видеозаписи с рискованным заездом.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, megapolisonline.ru

Неизвестный водитель проехал на большой скорости по встречной полосе Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Видео с рискованным заездом опубликовало издание «Мегаполис».

Оператор рассказал изданию, что пугающую картину наблюдал 23 марта на участке ЗСД между КАДом и Белоостровом. На снятых им кадрах видно белый Hyundai Solaris, несущийся по встречке со скоростью около 100 километров в час. Другим водителям приходится уворачиваться от иномарки, чтобы избежать лобового столкновения.

Видеозаписью уже заинтересовались в ГИБДД. Автоинспекторы начали проверку по факту появления ролика в СМИ. Нарушителю грозит штраф в полмиллиона рублей или лишение прав на срок до полугода. Как отмечает сайт KP.RU, это минимальное наказание за такой проступок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом петербургском лихаче – молодой парень проехался по «встречке» на Range Rover, под колеса которого через несколько часов попал человек. За рулем люксового автомобиля тогда находился отец парня.

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