Бизнесмена Гарбера вместе с сыном госпитализировали в Коммунарку

Старшего партнера финансовой группы GHP GROUP, бизнесмена Марка Гарбера вместе с сыном Алексеем госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. Как стало известно 5-tv.ru, в клинику их доставили из Московской области.

Сейчас Марк и Алексей сдают все необходимые анализы. В скором времени врачи смогут поставить им диагноз. Вероятно, их госпитализация связана с подозрением на коронавирус.

Марк Гарбер — не только успешный предприниматель, но также писатель и кандидат медицинских наук. 62-летний бизнесмен написал несколько книг по наркологии и кулинарии.

Его сын Алексей родился в 1982 году. Он занимает должность вице-президента в одной строительной компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коммунарку госпитализировали и других известных людей. В частности, современного художника, бизнесмена из списка Forbes, а также гражданскую жену Шакро Молодого.