Бизнесмена Гарбера вместе с сыном госпитализировали в Коммунарку
В инфекционную больницу предпринимателя доставили из Подмосковья.
Фото: ТАСС / Станислав Красильников
Старшего партнера финансовой группы GHP GROUP, бизнесмена Марка Гарбера вместе с сыном Алексеем госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. Как стало известно 5-tv.ru, в клинику их доставили из Московской области.
Сейчас Марк и Алексей сдают все необходимые анализы. В скором времени врачи смогут поставить им диагноз. Вероятно, их госпитализация связана с подозрением на коронавирус.
Марк Гарбер — не только успешный предприниматель, но также писатель и кандидат медицинских наук. 62-летний бизнесмен написал несколько книг по наркологии и кулинарии.
Его сын Алексей родился в 1982 году. Он занимает должность вице-президента в одной строительной компании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коммунарку госпитализировали и других известных людей. В частности, современного художника, бизнесмена из списка Forbes, а также гражданскую жену Шакро Молодого.
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