Бизнесмена из списка Forbes и известного художника госпитализировали в Коммунарку

Бизнесмена из списка Forbes Юрия Жукова и известного современного художника Андрея Сяйлева поместили в инфекционную больницу в Коммунарке. Предпринимателя доставили в клинику из Одинцова, а художника — из Москвы, пишет РЕН ТВ

Информации о состоянии Жукова и Сяйлева пока нет. Предположительно, в инфекционной больнице они оказались из-за подозрений на наличие у них коронавирусной инфекции COVID-19.

Юрий Жуков — основатель группы ПИК. С 2012 года возглавляет компанию «ВЭБ Управление проектами», деятельность которой связана с девелоперскими проектами. В 2012 году предприниматель занял 193 место в списке богатейших бизнесменов Forbes.

Андрей Сяйлев — современный художник и дизайнер. В 2017 году он занял 75-ю строчку в рейтинге ста лучших молодых российских художников, по версии сайта In-Art — крупнейшей базы данных российского современного искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коммунарку госпитализировали гражданскую жену Шакро Молодого и их общего сына.