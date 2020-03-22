Бизнесмена из списка Forbes и известного художника госпитализировали в Коммунарку

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Игорь Рязов
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Информации о состоянии Юрия Жукова и Андрея Сяйлева пока нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Бизнесмена из списка Forbes Юрия Жукова и известного современного художника Андрея Сяйлева поместили в инфекционную больницу в Коммунарке. Предпринимателя доставили в клинику из Одинцова, а художника — из Москвы, пишет РЕН ТВ

Информации о состоянии Жукова и Сяйлева пока нет. Предположительно, в инфекционной больнице они оказались из-за подозрений на наличие у них коронавирусной инфекции COVID-19.

Юрий Жуков — основатель группы ПИК. С 2012 года возглавляет компанию «ВЭБ Управление проектами», деятельность которой связана с девелоперскими проектами. В 2012 году предприниматель занял 193 место в списке богатейших бизнесменов Forbes.

Андрей Сяйлев — современный художник и дизайнер. В 2017 году он занял 75-ю строчку в рейтинге ста лучших молодых российских художников, по версии сайта In-Art — крупнейшей базы данных российского современного искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коммунарку госпитализировали гражданскую жену Шакро Молодого и их общего сына.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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