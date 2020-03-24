Дочь Ольги Зарубиной хочет отсудить десять миллионов рублей у Александра Малинина

Дочь советской певицы Ольги Зарубиной готовит в суд десятимиллионный иск против своего предполагаемого отца Александра Малинина. Об этом 34-летняя Кира Евдокимова рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов. Женщина встретилась с бывшим мужем своей матери несколько лет назад и утверждала, что является его дочерью. Но артист публично отказался признать отцовство, еще и оскорбил ее с матерью на всю страну.

«Он на меня подавал в суд. Хотел срубить миллион рублей. Я воспитывала ребенка, ночами не спала. Мужчина тоже должен тоже отвечать за него. Малинин нас хаял на всю страну, обозвав бомжами, проститутками. За это надо отвечать», — цитирует 61-летнюю Ольгу Зарубину StarHit.

Теперь женщины, пережившие шок и депрессию, хотят наказать артиста хотя бы материально. Однако знакомый с ситуацией правозащитник Александр Бенхин считает, что никакого иска не будет, поскольку шансов выиграть суд у певицы и ее дочери нет. По его мнению, все ограничится хайпом.

«Непонятно, почему только сейчас Кира вспомнила о положенных ей выплатах. Ей уже 34 года. По нашему законодательству получить пресловутые алименты ретроактивно можно максимум спустя три года после совершеннолетия, то есть в 21 год. Здесь время давно упущено», — говорит юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на днях 61-летний Александр Малинин отменил несколько концертов из-за проблем со здоровьем.