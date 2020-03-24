В России могут закрыться сайты для написания отзывов о врачах?

Верховный суд России создал прецедент, который может обернуться закрытием так называемых сайтов-отзовиков. Иск подала врач, которой не понравились отрицательные отклики ее пациентов на популярном ресурсе «ПроДокторов». Для решения в пользу обиженного медика главным аргументом стал закон о врачебной тайне. Что за этим последует, разбиралась корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что распространившая COVID-19 главный инфекционист Ставрополья уволена с должности. В отношении Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело.