В России могут закрыться сайты для написания отзывов о врачах?
Поспособствовать этому может закон о врачебной тайне.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Верховный суд России создал прецедент, который может обернуться закрытием так называемых сайтов-отзовиков. Иск подала врач, которой не понравились отрицательные отклики ее пациентов на популярном ресурсе «ПроДокторов». Для решения в пользу обиженного медика главным аргументом стал закон о врачебной тайне. Что за этим последует, разбиралась корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что распространившая COVID-19 главный инфекционист Ставрополья уволена с должности. В отношении Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело.
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