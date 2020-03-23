Распространившая COVID-19 главный инфекционист Ставрополья уволена с должности

Эфирная новость 78

В отношении Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: YouTube / АТВмедиа, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу. Причем отвечать за халатность и сокрытие информации придется главному инфекционисту Ставропольского Минздрава Ирине Санниковой.

В начале марта врач отдохнула в Испании, но никому не рассказала о зарубежной поездке. Более того — продолжила преподавать в Университете и посещать разные ведомства и учреждения — вместо того, чтобы изолироваться на 14 дней. В итоге, именно инфекционист привезла в край COVID-19. Она стала первым пациентом на Ставрополье. Сейчас Санникова в больнице, лечится от коронавируса.

Позднее Интерфакс со ссылкой на заявление регионального Минздрава сообщил, что с должности главного инфекциониста женщина была уволена.

«Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края», — заявили в ведомстве.

В Калуге началась служебная проверка в отношении главного врача местной клинической больницы. Владимир Кондюков в разгар пандемии отправился на отдых в Таиланд. Его отсутствие не осталось незамеченным на совещании у главы региона. Который намекнул, что будут сделаны кадровые выводы.

Тема:
Эпидемия коронавируса
23 мар
Мантуров анонсировал увеличение производства медицинских масок до 5 млн в сутки
23 мар
В России готов к регистрации новый экспресс-тест на коронавирус
23 мар
Распространителям фейков о коронавирусе пригрозили штрафом до трех миллионов рублей
23 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 23 марта
23 мар
Глава Саранска запретил рукопожатия чиновникам и работникам предприятий
23 мар
Россия оперативно принимает все меры по сдерживанию коронавируса
23 мар
ВКонтакте объявила о запуске единого центра информации по коронавирусу
23 мар
Больным с хроническими заболеваниями лекарства будут выписывать дистанционно
23 мар
Боль в груди и синеватые губы: специалисты назвали первые признаки заражения коронавирусом
23 мар
Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

Читайте также

+1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех

Последние новости

20:57
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
20:50
«Под охраной»: Зуева впервые показала фото дочери Козловского
20:43
Мантуров анонсировал увеличение производства медицинских масок до 5 млн в сутки
20:36
Елена Степаненко и Ольга Бузова станут ведущими нового шоу
20:28
Рудковская раскритиковала идею провести «Евровидение» онлайн
20:20
В России готов к регистрации новый экспресс-тест на коронавирус

Сейчас читают

«Двойня или тройня?» — Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок