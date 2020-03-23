Распространившая COVID-19 главный инфекционист Ставрополья уволена с должности
В отношении Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: YouTube / АТВмедиа, 5-tv.ru
В России возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу. Причем отвечать за халатность и сокрытие информации придется главному инфекционисту Ставропольского Минздрава Ирине Санниковой.
В начале марта врач отдохнула в Испании, но никому не рассказала о зарубежной поездке. Более того — продолжила преподавать в Университете и посещать разные ведомства и учреждения — вместо того, чтобы изолироваться на 14 дней. В итоге, именно инфекционист привезла в край COVID-19. Она стала первым пациентом на Ставрополье. Сейчас Санникова в больнице, лечится от коронавируса.
Позднее Интерфакс со ссылкой на заявление регионального Минздрава сообщил, что с должности главного инфекциониста женщина была уволена.
«Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края», — заявили в ведомстве.
В Калуге началась служебная проверка в отношении главного врача местной клинической больницы. Владимир Кондюков в разгар пандемии отправился на отдых в Таиланд. Его отсутствие не осталось незамеченным на совещании у главы региона. Который намекнул, что будут сделаны кадровые выводы.
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