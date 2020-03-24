В медцентре в Коммунарке скончалась женщина
Врачи проводят исследование, чтобы уточнить, был ли у пациентки коронавирус.
Фото: dpa/picture-alliance
В Москве скончалась 69-летняя женщина, госпитализированная в медицинский центр в Коммунарке. Москвичка Зинаида М. умерла в ночь с 23 на 24 марта. Во время лечения женщине диагностировали тяжелую форму пневмонии, которая могла развиться на фоне хронических заболеваний.
Дочь 69-летней пенсионерки недавно вернулась на родину после отдыха в Португалии. Сейчас выясняется причина смерти пожилой женщины. Медики проводят исследование с целью установить, был ли у пациентки коронавирус.
19 марта в медцентре в Коммунарке скончалась еще одна пациентка. У нее был диагностирован коронавирус. Однако позже стало известно, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На данный момент в РФ зарегистрирован 438 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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