Вооруженный грабитель унес из магазина в Петербурге лишь восемь тысяч рублей

Грабитель в Петербурге серьезно подготовился к нападению — надел медицинскую маску и взял с собой предмет, похожий на автомат. Однако, как сообщает 78.ru, результат получился совсем несерьезным.

В кассе торгового павильона лежало лишь восемь тысяч рублей, которые взволнованная продавщица беспрекословно отдала нападавшему.

Как сообщили в полиции, ограбление на улице Народного Ополчения произошло около 19.15. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется розыск «дерзкого» грабителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вооруженном ограблении отделения банка «Восточный» в Невском районе Северной столицы.