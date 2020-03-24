Вооруженный грабитель унес из магазина в Петербурге лишь восемь тысяч рублей
Нападение на продуктовый магазин шаговой доступности зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Demian Stringer, 5-tv.ru
Грабитель в Петербурге серьезно подготовился к нападению — надел медицинскую маску и взял с собой предмет, похожий на автомат. Однако, как сообщает 78.ru, результат получился совсем несерьезным.
В кассе торгового павильона лежало лишь восемь тысяч рублей, которые взволнованная продавщица беспрекословно отдала нападавшему.
Как сообщили в полиции, ограбление на улице Народного Ополчения произошло около 19.15. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется розыск «дерзкого» грабителя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о вооруженном ограблении отделения банка «Восточный» в Невском районе Северной столицы.
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