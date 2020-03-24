Скончался участник восстановления Севастополя Адольф Шеффер

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Валентин Черников
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Старейший архитектор города скончался на 96-м году жизни.

Фото: news.sevas.com

Ушел из жизни 95-летний архитектор Адольф Шеффер, сообщается на сайте правительства Севастополя. Соболезнования его близким выразил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Тому, каким все знают и любят Севастополь, мы обязаны гениальному зодчему Адольфу Шефферу. Главное, что мы можем сделать сейчас — сохранить все то, что он сделал для уникальной Севастопольской архитектуры», — сказал глава региона.

Архитектор занимался восстановлением городских памятников после Великой Отечественной войны и стал автором многих зданий и новых микрорайонов. Адольф Шеффер — автор обелиска в честь Города-героя, памятника Героям-подводникам ЧФ, Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя на взъезде в город, Дома Москвы, реконструкции Дворца пионеров и памятника затопленным кораблям, а также многих других сооружений, которые стали визитной карточкой города.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер известный советский и российский клоун Константин Васильев.

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