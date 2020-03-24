Следком проверяет московских хирургов после смерти пациента во время операции

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Валентин Черников
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Медикам столичной клиники может грозить до шести лет колонии после неудачной процедуры по исправлению носовой перегородки.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru, СК РФ

Московское следственное управление СК проверяет хирургов медцентра «ОН Клиник» после смерти пациента при операции по ринопластике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал 5-tv.ru, несколько дней назад житель столицы 1980 года рождения обратился к специалистам клиники с жалобой на искривленную носовую перегородку. Ему назначили операцию под общим наркозом. По словам медиков после процедуры, у пациента возникло двигательное возбуждение. Он извлек изо рта дыхательную трубку. Нехватка кислорода привела к сердечному приступу, в результате которого мужчина скончался.

Доследственная проверка СК должна ответить на вопрос, допустили ли врачи нарушения требований безопасности. Если правоохранители установят признаки этого преступления, врачам может грозить до шести лет колонии.

Как передают источники 5-tv.ru, представители клиники оказывают следствию необходимую помощь и уже показали помещение палаты, где произошла трагедия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в медцентре в Коммунарке скончалась женщина.

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