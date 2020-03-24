В Кремле рассказали о подготовке к первому в истории удаленному саммиту G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности подготовки Кремля к саммиту G20, сообщает РИА Новости.

По словам государственного деятеля, сегодня нельзя однозначно сказать, с какими инициативами Россия выступит на предстоящем саммите. Однако точно известно, что главная тема для обсуждения — вопрос борьбы с распространением инфекции COVID-19.

«Формат проведения этого саммита, виртуального саммита сейчас определяется. Шерпы также ведут контакты относительно повестки дня. При том понимании, что тема одна — это борьба с коронавирусом», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии инициировали проведение чрезвычайного саммита «большой двадцатки» в режиме видеосвязи из-за угрозы распространения COVID-19. Главная цель экстренной конференции — выработать единый план и значительно продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию, вызванную коронавирусом.

Экстренный саммит должен стартовать 26 марта. Более точное время согласовывается. Ожидается, что в Японии, конференция начнется ближе к вечеру. В Европе — днем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом.