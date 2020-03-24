В России обнаружено 57 новых случаев заражения коронавирусом

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Алиса Старжевская
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Всего в стране зафиксировано 495 случаев заболевания COVID-19.

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Еще 57 больных коронавирусом выявлено за последние сутки в 14 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Из новых случаев заболевания инфекцией 28 обнаружено в Москве, пять — в Петербурге, по четыре — в Свердловской и Воронежской областях, три — в Башкирии, по два — в Липецкой и Ленинградской областях, а также в Приморском крае. По одному заболевшему найдено в Самарской, Калужской, Волгоградской областях, а также в Республике Чечня и Татарстане.

В оперативном штабе отметили, что все новые больные посещали за последние две недели государства с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Все новые пациента помещены в специальные боксы. Те, кто имел с ними контакт, проходят обследования.

Днем ранее, как писал 5-tv.ru, число заразившихся COVID-19 в России выросло на 71 человека. Всего на сегодняшний день в РФ коронавирусом заражено 495 человек. Отмечается, что 22 пациента уже выздоровели.

Коронавирус возник в Китае в декабре 2019 года. К сегодняшнему дню он распространился на 168 стран. По данным ВОЗ в мире больны коронавирусом порядка 330 тысяч человек, умерли — 14,5 тысяч человек.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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