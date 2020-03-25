Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко, попавшего в больницу в Коммунарке

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Светлана Шевченко
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Днем 24 марта народный артист РСФСР, почувствовав недомогание, приехал в больницу сам.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В коммунарскую больницу 24 марта обратились Лев Лещенко и его супруга. У пары подозревают пневмонию. Эту информацию «Известиям» подтвердил концертный директор народного артиста.

Недавно Лещенко вернулся с зарубежных гастролей, а спустя несколько дней почувствовал недомогание. Вирус нового типа у супругов, пока, не подтвержден. Их состояние удовлетворительное.

Тем временем информацию о произошедшем в интервью KP.RU прокомментировал Владимир Винокур.

«Ну, какие подозрения на коронавирус, здоровее Льва Валерьяновича нет никого в этой стране!» — сказал лучший друг Льва Лещенко по сцене.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рэпер Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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