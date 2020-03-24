Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
Рэпер, прилетевший из страны, входящей в тройку лидеров по коронавирусу, заявил, что не знает, что такое изоляция.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Рэпер Джиган, недавно вернувшийся в Россию из США, устроил вечеринку для друзей, несмотря на то, что порядок обязывает всех, кто прилетел из-за границы, пройти двухнедельный карантин. Рэпер поделился в сторис Instagram видео, как отдыхает в компании приятелей.
Что касается карантина, артист заявил, что не знает, что это такое, а дома веселиться гораздо приятнее.
«Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо. Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое», — заявил Джиган, пишет сайт KP.RU.
Подписчиков такая беспечность рэпера не вдохновила. В комментариях его призывали к ответственности, а также напоминали, что, если по вине музыканта кто-то заболеет, его ждет уголовное дело.
Ранее рэпер провел неделю в реабилитационном центре в Майами. Туда его отправили близкие после того, как отец семейства пошел в разнос и начал пить и курить при малолетних детях. Как писал 5-tv.ru, звездная пара оказалась на грани развода, и поклонники сочувствуют жене рэпера Оксане Самойловой.
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