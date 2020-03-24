Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку

|
Алиса Старжевская
49

Рэпер, прилетевший из страны, входящей в тройку лидеров по коронавирусу, заявил, что не знает, что такое изоляция.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Тема:
Эпидемия коронавируса

Рэпер Джиган, недавно вернувшийся в Россию из США, устроил вечеринку для друзей, несмотря на то, что порядок обязывает всех, кто прилетел из-за границы, пройти двухнедельный карантин. Рэпер поделился в сторис Instagram видео, как отдыхает в компании приятелей.

Что касается карантина, артист заявил, что не знает, что это такое, а дома веселиться гораздо приятнее.

«Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо. Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое», — заявил Джиган, пишет сайт KP.RU.

Подписчиков такая беспечность рэпера не вдохновила. В комментариях его призывали к ответственности, а также напоминали, что, если по вине музыканта кто-то заболеет, его ждет уголовное дело.

Ранее рэпер провел неделю в реабилитационном центре в Майами. Туда его отправили близкие после того, как отец семейства пошел в разнос и начал пить и курить при малолетних детях. Как писал 5-tv.ru, звездная пара оказалась на грани развода, и поклонники сочувствуют жене рэпера Оксане Самойловой.

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 мар
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
24 мар
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
24 мар
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке
24 мар
Врач предложил Путину готовиться к нескольким сценариям по коронавирусу
24 мар
«На удаленке»: Анна Седокова взорвала сеть вирусным роликом
24 мар
Изменится ли заработная плата у отправленных на «удаленку» россиян?
24 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 24 марта
24 мар
Грета Тунберг заявила, что возможно заразилась коронавирусом
24 мар
Видео: Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке
24 мар
Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак

Читайте также

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

22:54
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
22:41
Ранее похищенные исторические пушки подняли со дна Финского залива в Кронштадте
22:27
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
22:14
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
21:59
Можно ли вместо АИ-95 заливать в автомобиль АИ-92
21:48
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке

Сейчас читают

Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок