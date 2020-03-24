«Счастье быть бабушкой»: Татьяна Лютаева похвасталась модной шляпой от внука
Сын дочери актрисы подарил бабушке самодельную панаму.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: Instagram @tanialyutaeva
Актриса Татьяна Лютаева похвасталась подарком от любимого внука. Старший сын дочери актрисы Агнии Дитковските Федор смастерил для бабушки шляпу-панаму.
«Счастье быть бабушкой, панамой обеспечена», — написала знаменитая артистка.
Подписчики секс-символа СССР похвалили и счастливую бабушку, и ее мастеровитого внука.
«К лицу и не полнит»
«Такая загадочная фотография получилась»
«Какой умничка! Красиво получилось!»
«Очаровательная бабушка!»
«Изысканно и элегантно. Умница внук», — восхищались поклонники.
Татьяна Лютаева широко известна зрителям по роли Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!». В 2020 году на экраны обещают выпустить долгожданную четвертую часть исторической эпопеи «Гардемарины IV».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Татьяны Лютаевой актриса Агния Дитковските снялась для модного журнала.
Читайте также
65%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?