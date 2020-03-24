«Счастье быть бабушкой»: Татьяна Лютаева похвасталась модной шляпой от внука

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Алиса Старжевская
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Сын дочери актрисы подарил бабушке самодельную панаму.

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Фото, видео: Instagram @tanialyutaeva

Актриса Татьяна Лютаева похвасталась подарком от любимого внука. Старший сын дочери актрисы Агнии Дитковските Федор смастерил для бабушки шляпу-панаму.

«Счастье быть бабушкой, панамой обеспечена», — написала знаменитая артистка.

Instagram @tanialyutaeva

Подписчики секс-символа СССР похвалили и счастливую бабушку, и ее мастеровитого внука.

«К лицу и не полнит»

«Такая загадочная фотография получилась»

«Какой умничка! Красиво получилось!»

«Очаровательная бабушка!»

«Изысканно и элегантно. Умница внук», — восхищались поклонники.

Татьяна Лютаева широко известна зрителям по роли Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!». В 2020 году на экраны обещают выпустить долгожданную четвертую часть исторической эпопеи «Гардемарины IV».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Татьяны Лютаевой актриса Агния Дитковските снялась для модного журнала.

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