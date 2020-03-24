Воеводина раскрыла, какое будущее прочит сыну от экс-короля Малайзии

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Алиса Старжевская
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Модель призналась, что подбирает курсы для маленького Леона, которому еще нет года, уже сейчас.

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Фото, видео: Instagram @rihanapetra

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала, кем видит своего сына в будущем. Сейчас ее малышу еще нет и годка, но модель уже подумывает записать его на курсы юных футболистов.

«Я всегда мечтала о первом ребенке-мальчике. Когда я забеременела, у меня и мысли ни разу не возникло, что у меня может быть дочь. И я всегда хотела, чтобы сын стал спортсменом, и если даже не профессиональным, то хотя бы имел такое увлечение. Поэтому я нацелена на футбол. Сейчас я уже подбираю Леону футбольные школы, так как малышей берут прям с трех-четырех лет… За великими людьми в большинстве случаев стоят их родители, поэтому для своего сына я буду стараться изо всех сил!» — рассказала модель подписчикам в Instagram.

Instagram @rihanapetra

Далеко не все фолловеры разделили мнение Воеводиной, что будущий род занятий за детей должны выбирать родители.

«Большинство людей несчастны в сознательном возрасте как раз потому, что „мама/папа хотел (а) чтоб я стал врачом, учителем, летчиком, спортсменом, футболистом…"»

«А потом у футболистов болят колени и в молодом возрасте они делают операции на замену менисков», — предупредили о рисках профессии подписчики.

Часть поклонников модели не стала философствовать о воспитании детей, а просто пожелала удачи и малышу, и его звездной маме.

«Пусть все у вас с Леоном получится. Чудесный мальчик»

«Хорошенькие. Добра вам», — написали фанаты.

Оксана Воеводина родила сына в мае 2019 года. Однако вскоре после этого ее союз с Мухаммедом V распался. Как писал ранее 5-tv.ru, позже россиянка рассказала, почему ее брак с бывшим королем Малайзии разрушился.

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