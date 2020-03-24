Воеводина раскрыла, какое будущее прочит сыну от экс-короля Малайзии
Модель призналась, что подбирает курсы для маленького Леона, которому еще нет года, уже сейчас.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: Instagram @rihanapetra
Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала, кем видит своего сына в будущем. Сейчас ее малышу еще нет и годка, но модель уже подумывает записать его на курсы юных футболистов.
«Я всегда мечтала о первом ребенке-мальчике. Когда я забеременела, у меня и мысли ни разу не возникло, что у меня может быть дочь. И я всегда хотела, чтобы сын стал спортсменом, и если даже не профессиональным, то хотя бы имел такое увлечение. Поэтому я нацелена на футбол. Сейчас я уже подбираю Леону футбольные школы, так как малышей берут прям с трех-четырех лет… За великими людьми в большинстве случаев стоят их родители, поэтому для своего сына я буду стараться изо всех сил!» — рассказала модель подписчикам в Instagram.
Далеко не все фолловеры разделили мнение Воеводиной, что будущий род занятий за детей должны выбирать родители.
«Большинство людей несчастны в сознательном возрасте как раз потому, что „мама/папа хотел (а) чтоб я стал врачом, учителем, летчиком, спортсменом, футболистом…"»
«А потом у футболистов болят колени и в молодом возрасте они делают операции на замену менисков», — предупредили о рисках профессии подписчики.
Часть поклонников модели не стала философствовать о воспитании детей, а просто пожелала удачи и малышу, и его звездной маме.
«Пусть все у вас с Леоном получится. Чудесный мальчик»
«Хорошенькие. Добра вам», — написали фанаты.
Оксана Воеводина родила сына в мае 2019 года. Однако вскоре после этого ее союз с Мухаммедом V распался. Как писал ранее 5-tv.ru, позже россиянка рассказала, почему ее брак с бывшим королем Малайзии разрушился.
Читайте также
65%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?