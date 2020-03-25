Экс-игрок «Зенита» Халк женился на племяннице бывшей жены

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Алиса Старжевская
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Нападающий китайского клуба ускорил процесс оформления отношений из-за проблем возлюбленной с визой.

Фото: Instagram @hulkparaiba

Бразильский футболист Живанилду Виейра де Соуза, более известный как Халк, женился на племяннице своей бывшей супруги, сообщает The Mirror.

Свадьба, которую звезда футбола не афишировал, прошла через три месяца после того, как стало известно об отношениях 33-летнего нападающего «Шанхай СИПГ» с Камилой Анджело. Пишут, что такое быстрое решение о бракосочетании молодые люди приняли из-за проблем избранницы Халка с китайской визой.

Футболист развелся с супругой Иран Анджело летом 2019 года. С ней он прожил 12 лет. В барке у пары родились трое детей.

Халк играет за китайскую команду с 2016 года. Ранее он выступал за «Порту» и «Зенит». Как писал 5-tv.ru, главный тренер сине-бело-голубых оценил возможность возвращения Халка в питерскую команду. За два года игры в «Зените» с 2012 по 2014 годы он занял одно из первых мест по количеству забитых мячей и стал главным событием российского чемпионата.

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