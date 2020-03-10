Ученый прокомментировал падение метеорита в небе над Петербургом

Падение похожего на метеорит светящегося объекта в небе над Санкт-Петербургом, случайно зафиксированное видеорегистратором движущегося автомобиля, прокомментировал в интервью 5-tv.ru кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Он вполне допускает, что это действительно был «космический гость».

«У меня первое впечатление такое, что это вполне возможно, может быть, является болидом. <…> Но однозначно говорить о том, что это был болид, то есть обломок, космический гость, сложно. Поскольку там была облачность и финальный, часть рассмотреть не удалось. Но я не исключаю, что это на самом деле, ну говоря простым языком это метеорит», — сказал Железнов.

Он уточнил, что ученые привыкли оперировать точными определениями, и то, что летит в атмосфере, видимый светящийся след, они называют болидом. А метеоритом называется то, что уже упало и находится на земле — «обломки и всякие камешки».

По словам ученого, светящийся объект в небе над Петербургом мог быть и искусственного происхождения — возможно, это сгорающий в атмосфере космический мусор, обломок космического аппарата и тому подобное. Падение таких космических тел небольших размеров, а это явно был объект размером метр, максим два, явление достаточно частое.

«Они сгорают в атмосфере на большой еще высоте, там порядка может 20 километров может еще выше, вот. Но в лучшем случае может какие-нибудь обгорелые обломки, камешки долетят. Но все тела порядка до 50 метров, условно говоря, зависит еще от плотности и материала, с большой гарантией они сгорают в атмосфере», — объяснил Николай Железнов.

Он привел в пример челябинский метеорит, размер которого составлял 27-30 метров. После взрыва в атмосфере до земли обломки размером около метра — именно такой хранится в музее в Челябинске.

Ранее 5-tv.ru публиковал распространившиеся в сети кадры падения светящегося тела к северо-западу от Санкт-Петербурга.