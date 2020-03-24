Путин будет участвовать в видеоконференции G20 по связи из Петербурга
Президент России 25–26 марта будет находиться в Северной столице с рабочей поездкой.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин примет участие в экстренном саммите G20 в формате видеоконференции по связи из Петербурга. Отмечается, что глава российского государства 25–26 марта будет находиться в Северной столице в рамках рабочей поездки.
«Президент будет участвовать в видеоконференции из Петербурга», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.
Саммит Группы двадцати будет посвящен пандемии коронавируса и ее влиянию на мировую экономику. В 2020 году G20 проходит под председательством Саудовской Аравии. Проведение ежегодного саммита «большой двадцатки» запланировано на Аравийском полуострове на ноябрь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке.
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