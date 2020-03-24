Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке

|
Алиса Маркова
367

Пресс-секретарь российского президента рекомендовал врачам избавиться от смартфона, на который снимали визит главы государства в инфекционное отделение московской больницы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить мобильный телефон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение медицинского центра в Коммунарке.

Инструктаж, который Дмитрий Песков дал медику относительно съемки, был запечатлен на видео. На записи видно, как пресс-секретарь российского президента показывает сотруднице центра, как лучше всего производить съемку.

«Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по Telegram отправляете. Там один контакт — „Дима“. Телефон оставляете себе и уничтожаете», — сказал Дмитрий Песков.

К слову, позже Дмитрий Песков пояснил, что рекомендация уничтожить смартфон связана не с секретностью, а с тем, что у пресс-службы не было времени ждать дезинфекции.

«Мы не можем подвергать президента риску», — уточнил пресс-секретарь российского президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что днем 24 марта Владимир Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке. Глава государства посетил медицинское учреждение в Москве, где проходят лечение зараженные коронавирусом, либо обследование те, у кого есть подозрение на наличие вируса COVID-19.

Позднее Путин провел совещание, в ходе которого высоко оценил работу врачей больницы в Коммунарке и их вклад в борьбу с опасной инфекцией.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 мар
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
24 мар
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
24 мар
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
24 мар
Врач предложил Путину готовиться к нескольким сценариям по коронавирусу
24 мар
«На удаленке»: Анна Седокова взорвала сеть вирусным роликом
24 мар
Изменится ли заработная плата у отправленных на «удаленку» россиян?
24 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 24 марта
24 мар
Грета Тунберг заявила, что возможно заразилась коронавирусом
24 мар
Видео: Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке
24 мар
Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак
+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

22:54
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
22:41
Ранее похищенные исторические пушки подняли со дна Финского залива в Кронштадте
22:27
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
22:14
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
21:59
Можно ли вместо АИ-95 заливать в автомобиль АИ-92
21:48
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке

Сейчас читают

Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок