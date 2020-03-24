Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского президента рекомендовал врачам избавиться от смартфона, на который снимали визит главы государства в инфекционное отделение московской больницы.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить мобильный телефон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение медицинского центра в Коммунарке.
Инструктаж, который Дмитрий Песков дал медику относительно съемки, был запечатлен на видео. На записи видно, как пресс-секретарь российского президента показывает сотруднице центра, как лучше всего производить съемку.
«Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по Telegram отправляете. Там один контакт — „Дима“. Телефон оставляете себе и уничтожаете», — сказал Дмитрий Песков.
К слову, позже Дмитрий Песков пояснил, что рекомендация уничтожить смартфон связана не с секретностью, а с тем, что у пресс-службы не было времени ждать дезинфекции.
«Мы не можем подвергать президента риску», — уточнил пресс-секретарь российского президента.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что днем 24 марта Владимир Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке. Глава государства посетил медицинское учреждение в Москве, где проходят лечение зараженные коронавирусом, либо обследование те, у кого есть подозрение на наличие вируса COVID-19.
Позднее Путин провел совещание, в ходе которого высоко оценил работу врачей больницы в Коммунарке и их вклад в борьбу с опасной инфекцией.
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