Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо

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Алиса Старжевская
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Поклонники переживают, что пара все-таки разведется.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Модель Оксана Самойлова заинтриговала и напугала поклонников, выложив в сторис Instagram видео с младшим сыном Давидом, которому едва исполнился месяц. Фолловеров напрягла одна малозаметная деталь — красотка сняла обручальное кольцо.

Уже несколько месяцев в семье Оксаны и ее мужа рэпера Джигана бушуют страсти. Сначала оба супруга резко поменяли стиль ведения социальных сетей. Потом музыкант шокировал подписчиков видео, на которых ведет себя непотребно — пьет алкоголь и курит в присутствии малолетних детей. Затем стало известно, что рэпера отправили в рехаб на реабилитацию. Ходили слухи, что он поднимал на Оксану руку, но она их опровергла.

Сейчас пара вернулась в Россию из Майами. И если модель сидит дома с детьми, как и положено людям, вернувшимся из-за границы в период пандемии коронавируса, ее благоверный ведет активную жизнь. Как писал ранее 5-tv.ru, артист закатил шумную вечеринку у себя в студии, созвав гостей. Поклонники не одобрили такого безответственного поведения Джигана. А депутат Госдумы Виталий Милонов назвал рэпера «разносчиком заразы» и предложил маркировать клипы и песни исполнителя как нарушителя карантина.

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