Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо
Поклонники переживают, что пара все-таки разведется.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Модель Оксана Самойлова заинтриговала и напугала поклонников, выложив в сторис Instagram видео с младшим сыном Давидом, которому едва исполнился месяц. Фолловеров напрягла одна малозаметная деталь — красотка сняла обручальное кольцо.
Уже несколько месяцев в семье Оксаны и ее мужа рэпера Джигана бушуют страсти. Сначала оба супруга резко поменяли стиль ведения социальных сетей. Потом музыкант шокировал подписчиков видео, на которых ведет себя непотребно — пьет алкоголь и курит в присутствии малолетних детей. Затем стало известно, что рэпера отправили в рехаб на реабилитацию. Ходили слухи, что он поднимал на Оксану руку, но она их опровергла.
Сейчас пара вернулась в Россию из Майами. И если модель сидит дома с детьми, как и положено людям, вернувшимся из-за границы в период пандемии коронавируса, ее благоверный ведет активную жизнь. Как писал ранее 5-tv.ru, артист закатил шумную вечеринку у себя в студии, созвав гостей. Поклонники не одобрили такого безответственного поведения Джигана. А депутат Госдумы Виталий Милонов назвал рэпера «разносчиком заразы» и предложил маркировать клипы и песни исполнителя как нарушителя карантина.
Читайте также
70%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?