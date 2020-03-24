Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает рэпера Джигана «разносчиком заразы». Парламентария возмутило нарушение исполнителем карантина после возвращения в Россию из США. Артист устроил дома вечеринку, на которую пригласил друзей.

Виталий Милонов уверен, что подобное отношение к профилактическим мерам во время неблагополучной эпидемиологической обстановки «негодяйство».

«Пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам — это первостатейное негодяйство, когда наша страна сражается с вирусом», — цитирует Виталия Милонова РИА Новости.

Народный избранник предложил маркировать композиции и клипы Джигана как нарушителя карантина соответствующим образом.

«Если его сейчас нельзя привлечь к строгой ответственности, то впредь в его клипах, альбомах и песнях надо сообщать о том, что он нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы. И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а „мистером микробом“», — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку. Рэпер, прилетевший из страны, входящей в тройку лидеров по коронавирусу, заявил, что не знает, что такое изоляция.