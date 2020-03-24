Виталий Милонов считает рэпера Джигана «разносчиком заразы»

|
Василий Заика
22

Депутат Госдумы предложил маркировать клипы и песни исполнителя как нарушителя карантина.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает рэпера Джигана «разносчиком заразы». Парламентария возмутило нарушение исполнителем карантина после возвращения в Россию из США. Артист устроил дома вечеринку, на которую пригласил друзей.

Виталий Милонов уверен, что подобное отношение к профилактическим мерам во время неблагополучной эпидемиологической обстановки «негодяйство».

«Пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам — это первостатейное негодяйство, когда наша страна сражается с вирусом», — цитирует Виталия Милонова РИА Новости.

Народный избранник предложил маркировать композиции и клипы Джигана как нарушителя карантина соответствующим образом.

«Если его сейчас нельзя привлечь к строгой ответственности, то впредь в его клипах, альбомах и песнях надо сообщать о том, что он нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы. И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а „мистером микробом“», — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку. Рэпер, прилетевший из страны, входящей в тройку лидеров по коронавирусу, заявил, что не знает, что такое изоляция.

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 мар
Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому
24 мар
В «Одноклассниках» пройдет серия онлайн-концертов российских исполнителей
24 мар
Ученики 5-11 классов смогут пройти школьную программу прямо в VK и ОК
24 мар
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
24 мар
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
24 мар
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
24 мар
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке
24 мар
Врач предложил Путину готовиться к нескольким сценариям по коронавирусу
24 мар
«На удаленке»: Анна Седокова взорвала сеть вирусным роликом
24 мар
Изменится ли заработная плата у отправленных на «удаленку» россиян?

Читайте также

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

0:13
Баста занялся благотворительностью для ветеранов
23:59
Mail.ru Group запускает кампанию #ИграемДома, нацеленную на геймеров
23:46
Виталий Милонов считает рэпера Джигана «разносчиком заразы»
23:34
«Я тебя побью с удовольствием»: Емельяненко бросил вызов Шлеменко
23:23
Минромторг расширит программу льготного автокредитования для семей с детьми
23:23
Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому

Сейчас читают

Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок