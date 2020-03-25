Названа предварительная причина смертельного пожара с тремя детьми под Пензой
Огонь охватил частный деревянный дом глубокой ночью.
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Фото, видео: ТАСС/Григорьев Максим, 5-tv.ru
Страшный пожар в Пензенской области этой ночью унес жизни семерых человек. Трое из погибших - дети.
Частный деревянный дом вспыхнул в одном из поселков около часа ночи. Соседи вызвали спасателей, когда все здание уже было охвачено пламенем. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
По предварительным данным, в доме жила мать с двумя детьми. Погибших уже обнаружили при разборе конструкций. В эти минуты специалисты продолжают работать на месте трагедии.
Как стало известно 5-tv.ru, по одной из версий, кто-то из домочадцев, находясь в нетрезвом состоянии, закурил в постели и уснул.
Ранее сообщалось, что огонь в жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области распространился на 100 квадратных метров. Постройка сгорела полностью. Жертвами пожара стали семь человек, среди них трое детей.
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