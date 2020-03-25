«Аэрофлот» вернул на родину более четырех тысяч россиян за последние сутки
Актуальные данные по вывозу российских туристов из-за рубежа на утро 25 марта.
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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru
Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова в беседе с 5-tv.ru сообщила, что за последние сутки авиакомпании удалось вернуть на родину более четырех тысяч российских туристов, а также рассказала о планах по вывозу соотечественников из-за границы.
Представитель компании уточнила, что всего за период с 14 по 24 марта «Аэрофлот» доставил в Россию более 48 тысяч граждан. Наибольшее количество человек было вывезено из таких городов, как Лондон, Берлин, Париж, Амстердам, Прага и Будапешт.
Кроме того, пресс-секретарь уточнила, что за весь период запретов и ограничений в связи с пандемией коронавируса «Аэрофлот» вернул на родину из вышеупомянутых городов более 68 тысяч людей. В их число также вошли иностранные граждане.
«На сегодня запланированы специальные рейсы из Дели, Дубая и Ташкента», — отметила Юлия Спивакова.
Также представитель авиакомпании уточнила, что всю актуальную информацию по списку возвратных рейсов граждане могут узнать на официальном сайте «Аэрофлота».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» приостанавливает полеты в восемь стран.
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