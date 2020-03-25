ТОП-3 рецептов блюд из гречки, которые пригодятся во время карантина

Во время карантина люди прежде всего запасаются продуктами первой необходимости: консервами, макаронами, сахаром, солью, мукой… и, конечно, гречкой. Однако немногие знают, что из этой крупы можно приготовить много разнообразных, сытных, вкусных и полезных блюд.

Так, в беседе с Дни.ру три известных шеф-повара поделились секретами, как превратить обычную гречку в блюдо из ресторана.

Рецепт № 1 — Гречотто с белыми грибами

globallookpress.com /Andrey Turusov

Для приготовления этого блюда понадобится: 150 граммов гречки, 100 граммов белых грибов или шампиньонов, 85 граммов растительного масла, 30 граммов репчатого лука, немного чеснока, кинзы, лука сибулета, а также соль и перец по вкусу.

Для начала необходимо отварить гречку до готовности в подсоленой воде, затем отдельно обжарить до полуготовности грибы с чесноком и репчатым лучком. За пять минут до готовности к смеси нужно добавить кашу, рубленые листья кинзы и немного соли и перца.

Несколько грибочков нужно разрезать на пополам и обжарить отдельно. При подаче нужно украсить ими блюдо, а также выложить сверху рубленый лук сибулет и листья кинзы.

Рецепт № 2 — Карельские калитки

ТАСС / Майстерман Семен

Необходимые ингредиенты для теста: 300 граммов ржаной муки и 100 граммов пшеничной муки, 5 граммов сухих дрожжей, соль и сахар по вкусу, а также 100 граммов воды. Для начинки: 300 граммов вареной гречки, пять яиц и немного зеленого лука.

Замешанному тесту нужно дать постоять в сухом и телом месте примерно полчаса, а затем раскатать из него несколько круглых лепешек. В центр каждой следует положить начинку, сформировать лодочку и оформить углы щипковыми движениями. Затем лепешку выпекают в разогретой до 250 градусов духовке на протяжение десяти минут.

Рецепт № 3 — Грибной суп с гречкой

globallookpress.com /gourmet-vision

Необходимые ингридиенты: 50 граммов гречки, 200 граммов белых грибов или шампиньонов, морковь, репчатый лук, две картофелины среднего размера, овощной бульон, две ложки растительного масла, немного укропа, соль и перец по вкусу.

Для начала нужно нашинковать лук, а морковь и картофель порезать мелкими брусочками. Затем обжарить лук и морковь до золотистой корочки на среднем огне. В кипящий овощной бульон добавить картофель и варить семь-восемь минут постоянно снимая пену, после посолить и поперчить.

Добавить порезанные кубиком белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут. Параллельно необходимо отварить гречку. При подаче суп вылить в тарелку, а сверху добавить немного каши. Горячее блюдо посыпать сверху можно посыпать мелко нарезанным укропом.

Приятного аппетита!

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