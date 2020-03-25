Руководство МХАТ не подтвердило уход Домогарова
Администрация театра заявила, что актер не уведомлял их о намерении покинуть коллектив.
Фото: Facebook / mxatgorkogo
Руководство Московского художественного академического театра имени Горького не получало уведомления об уходе актера Александра Домогарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. По словам представителей МХАТ, артист не расторгал контракт с театром.
На странице в Facebook администрация театра указала, что все изменения в афише связаны с текущей ситуацией вокруг пандемии коронавируса.
«После отмены ограничений все спектакли будут возобновлены в прежнем графике. Обо всех заменах в актерском составе мы будем информировать вас заранее», — обратились к зрителям сотрудники МХАТ имени Горького.
Ранее Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Домогаров заявил о намерении покинуть театр из-за сложных отношений с руководством. народный артист обещал, что поклонники больше не увидят его на сцене МХАТа.
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