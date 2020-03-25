На сайте РЖД появился раздел с изменениями в графике поездов в РФ на фоне COVID-19
Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в другие даты или вернуть деньги за билет.
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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru
На официальном сайте ОАО РЖД появился раздел с актуальными изменениями в графике курсирования поездов по внутригосударственным маршрутам.
На главной странице железнодорожной компании размещен баннер с надписью
«Коронавирус! Изменения расписания движения поездов»,
нажав на который можно увидеть раздел, где указана последняя обновленная информация.
Сегодня в списке 31 поезд формирования «Федеральной пассажирской компании». В частности, среди отмененных ряд поездов, следовавших по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Челябинск-Омск, Пенза — Ряжск, Самара — Казань и другие.
Ранее пресс-секретарь АО «ФПК» Анастасия Федорова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала информацию об отмене ряда поездов, курсирующих внутри страны, на фоне пандемии коронавируса.
Представитель пассажирской компании пояснила, что в связи со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение внести значительные изменения в периодичность курсирования поездов.
«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть средства в полном объеме за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — отметила Федорова.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЖД отменили последний поезд в Европу из-за коронавируса.
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