В РЖД заявили об отмене части поездов дальнего следования из-за коронавируса

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) объявили об отмене части поездов дальнего следования по России, которые имеют альтернативное сообщение. В других направлениях сокращается частота курсирования.

«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте», — заявили в пресс-службе.

Распоряжение компании касается 31 поезда «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании — Прим.ред.). Например, некоторые поезда, курсирующие между двумя столицами — Москвой и Санкт-Петербургом, «круговой поезд» 603/604 Москва Киевская — Москва Павелецкая. Также сокращается периодичность курсирования поездов Челябинск-Омск, Пенза-Ряжск, Самара-Казань и другие.

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