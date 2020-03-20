РЖД отменяют последний поезд в Европу

Все, кто прибывает в Россию из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на две недели. Это касается и россиян, вернувшихся с отдыха. Об этом сообщили в Ростуризме со ссылкой на постановление главного санитарного врача.

На двухнедельном карантине можно будет остаться дома, а в случае необходимости — в больницах. Ростуризм также призвал воздержаться от поездок в другие страны до нормализации эпидемиологической обстановки в мире.

А власти Подмосковья рекомендовали владельцам временно приостановить работу торгово-развлекательных центров. Эта мера должна помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас в Московской области зафиксированы 17 случаев заражения инфекцией, пять из них — за последние сутки.

Российские железные дороги сегодня отменяют последний поезд в Европу — это состав Москва — Таллин.

Из-за резкого снижения объема авиаперевозок московский аэропорт «Шереметьево» закрывает два из четырех терминалов. С 20 марта будут закрыты терминалы Е и С, D и F — продолжат принимать рейсы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за рубежом в разгар коронавируса остаются 100 тысяч россиян.