РЖД отменяют последний поезд в Европу
Ростуризм призвал воздержаться от поездок в другие страны до нормализации эпидемиологической обстановки в мире.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Все, кто прибывает в Россию из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на две недели. Это касается и россиян, вернувшихся с отдыха. Об этом сообщили в Ростуризме со ссылкой на постановление главного санитарного врача.
На двухнедельном карантине можно будет остаться дома, а в случае необходимости — в больницах. Ростуризм также призвал воздержаться от поездок в другие страны до нормализации эпидемиологической обстановки в мире.
А власти Подмосковья рекомендовали владельцам временно приостановить работу торгово-развлекательных центров. Эта мера должна помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Сейчас в Московской области зафиксированы 17 случаев заражения инфекцией, пять из них — за последние сутки.
Российские железные дороги сегодня отменяют последний поезд в Европу — это состав Москва — Таллин.
Из-за резкого снижения объема авиаперевозок московский аэропорт «Шереметьево» закрывает два из четырех терминалов. С 20 марта будут закрыты терминалы Е и С, D и F — продолжат принимать рейсы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за рубежом в разгар коронавируса остаются 100 тысяч россиян.
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