В Москве скончался режиссер и сценарист Илья Рубинштейн

Режиссер, писатель и сценарист Илья Рубинштейн скончался 24 марта в возрасте 57-лет, сообщает ТАСС со ссылкой на слова матери умершего.

«Ильи нет, он умер, это случилось вчера (24 марта — Прим. ред.)», — сказала родственница писателя.

О причинах смерти мать погибшего не сообщала.

Илья Рубинштейн родился 15 декабря 1962 года в Москве. В 1985 он окончил Московский Экономико-статистический институт (МЭСИ) и некоторое время работал в должности ведущего экономиста Госкомстата РСФСР.

ТАСС / Тушин Антон

Через несколько лет Рубинштейн понял, что мечтает о другой профессии и поступил на актерский факультет Екатеринбургской студии ГИТИСа, который окончил в 1995 году. А затем подал документы на сценарный факультет ВГИК имени С. А. Герасимова.

Илья Рубенштейн не только был известным сценаристом, но также снискал актерскую славу за роль в фильме Владимира Машкова «Папа». Картина была номинирована как «Лучший фильм года» национальной премии «Золотой орел», а также получила приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале.

Лучшая сценарная и режиссерская работа Рубинштейна — фильм «Май», снятый при участии его коллеги Марата Рафикова, который получил специальный приз от жюри Всероссийского конкурса киносценариев.

Кроме того, Илья Рубинштейн проявил себя и как писатель, удостоившись звания дипломанта XV Волошинского конкурса в номинации «Драматургия за пьесу «Живее всех живых».

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти актера из фильма «Особенности национальной бани» Николая Тонского.