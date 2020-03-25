Путин отменил приезд в Петербург для подготовки к обращению

Президент России Владимир Путин отменил запланированную ранее поездку в Санкт-Петербург и остался в столице для завершения работы над обращением к гражданам из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, потребность в изменении графика главы государства возникла после многочасовых совещаний, состоявшихся накануне.

«Вчера было два совещания. Первое было непосредственно об эпидемиологической ситуации, второе было уже с Правительством, Центробанком по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса», — сказал представитель администрации президента.

Дмитрий Песков отметил, что обращение Владимира Путина к гражданам будет транслироваться на телевидении в ближайшие часы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса. Выступление президента планируется в 15:00 по московскому времени.

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