Владимир Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Выступление президента планируется в ближайшие часы.
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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса. Выступление президента планируется в ближайшие часы.
«Президент изменил свой график. Он отменил вылет в Сакнт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что решение Путина подготовить выступление вызвано вчерашним многочасовым совещанием.
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