Владимир Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

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Светлана Шевченко
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Выступление президента планируется в ближайшие часы.

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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса. Выступление президента планируется в ближайшие часы.

«Президент изменил свой график. Он отменил вылет в Сакнт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что решение Путина подготовить выступление вызвано вчерашним многочасовым совещанием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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