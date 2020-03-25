Военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился на Кубани. В результате крушения погиб пилот. Об этом пишет «Интерфакс».

Трагедия произошла в районе станции Дмитриевской. Упал легкомоторный учебно-тренировочный двухместный самолет, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища.

По предварительной информации, в результате крушения погиб один человек — пилот воздушного судна. Разрушений на земле нет.

Подробности происшествия уточняются. На место выехали экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели нашли место крушения частного вертолета под Астраханью. Также было обнаружено тело погибшего пилота воздушного судна.