Военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился на Кубани

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Ниса Мурзанаева
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В результате крушения погиб пилот.

Фото: ТАСС/ZEUS

Военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился на Кубани. В результате крушения погиб пилот. Об этом пишет «Интерфакс».

Трагедия произошла в районе станции Дмитриевской. Упал легкомоторный учебно-тренировочный двухместный самолет, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища.

По предварительной информации, в результате крушения погиб один человек — пилот воздушного судна. Разрушений на земле нет.

Подробности происшествия уточняются. На место выехали экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели нашли место крушения частного вертолета под Астраханью. Также было обнаружено тело погибшего пилота воздушного судна.

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