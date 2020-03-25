Уголовное дело возбудили по факту пожара, унесшего жизни семи человек в Пензенской области
В одном из поселков загорелся деревянный частный дом, из семи погибших при пожаре — трое детей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Трагедия в Пензенской области. Там в одном из поселков загорелся частный дом, погибли семь человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. Как сообщают очевидцы, семью можно было спасти.
Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков подробнее.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, названа предварительная причина страшного пожара. По одной из версий, кто-то из домочадцев, находясь в нетрезвом состоянии, закурил в постели и уснул.
Ранее сообщалось, что огонь в жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области распространился на 100 квадратных метров. Постройка сгорела полностью.
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