Уголовное дело возбудили по факту пожара, унесшего жизни семи человек в Пензенской области

Трагедия в Пензенской области. Там в одном из поселков загорелся частный дом, погибли семь человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. Как сообщают очевидцы, семью можно было спасти.

Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков подробнее.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, названа предварительная причина страшного пожара. По одной из версий, кто-то из домочадцев, находясь в нетрезвом состоянии, закурил в постели и уснул.

Ранее сообщалось, что огонь в жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области распространился на 100 квадратных метров. Постройка сгорела полностью.